Festa do Internacional atrasa jogo contra Flamengo

Papéis picados tomaram conta do campo e atrapalharam o início da partida no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

A festa do Internacional atrasou o início da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, pela Libertadores. Afinal, os papéis picados tomaram conta do campo na entrada dos times em campo. Dessa forma, atrapalhou a visibilidade das linhas e impediu o apito inicial às 21h30 (de Brasília). O início do jogo atrasou em cerca de 20 minutos. Assim que os times entraram em campo, os papéis picados tomaram conta do Beira-Rio. Contudo, eles ocuparam quase todo o campo, o que afetou a visibilidade das linhas. Dessa forma, os funcionários do estádio entraram em ação para limpar o campo e conseguiram amenizar a situação, pelo menos a ponto de ser possível identificar as linhas e enxergar a bola.