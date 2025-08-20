Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa do Internacional atrasa jogo contra Flamengo

Papéis picados tomaram conta do campo e atrapalharam o início da partida no Beira-Rio
A festa do Internacional atrasou o início da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, pela Libertadores. Afinal, os papéis picados tomaram conta do campo na entrada dos times em campo. Dessa forma, atrapalhou a visibilidade das linhas e impediu o apito inicial às 21h30 (de Brasília). O início do jogo atrasou em cerca de 20 minutos.

Assim que os times entraram em campo, os papéis picados tomaram conta do Beira-Rio. Contudo, eles ocuparam quase todo o campo, o que afetou a visibilidade das linhas. Dessa forma, os funcionários do estádio entraram em ação para limpar o campo e conseguiram amenizar a situação, pelo menos a ponto de ser possível identificar as linhas e enxergar a bola.

O próprio Internacional foi responsável pela festa de papéis picados, não a torcida colorada. O atraso, inclusive, esfriou a arquibancada e também atrapalhou o aquecimento dos jogadores, que aproveitaram para seguir se aquecendo do frio de Porto Alegre antes do início da partida, por volta de 21h50 (de Brasília).

Internacional e Flamengo se enfrentam pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã. Portanto, joga pelo empate para avançar às quartas de final. Já o Colorado, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para classificar ou por um para levar a decisão para os pênaltis.

