Entenda como será a eleição para novo presidente do Corinthians

Votação acontece no dia 25 de agosto, no Parque São Jorge. Novo mandatário cumprirá mandato tampão até dezembro de 2026

O colégio eleitoral estará sendo formado pelos 299 conselheiros vitalícios e trienais do Corinthians. Para disputar o cargo, é preciso ser conselheiro vitalício ou já ter sido eleito ao Conselho Deliberativo em pelo menos duas ocasiões. Além disso, não podem concorrer candidatos que tenham condenações criminais definitivas nos últimos oito anos.

Após o impeachment de Augusto Melo, o Corinthians realizará na próxima segunda-feira (25) uma eleição indireta para definir o novo presidente do clube. A votação será feita no Conselho Deliberativo, e o vencedor ficará à frente da diretoria até o fim de 2026, completando o mandato que estava em curso.

Até agora, três nomes se colocaram na disputa: Osmar Stabile, atual presidente interino após o afastamento de Augusto Melo, Antonio Roque Citadini, ex-vice-presidente do clube (2001-2004) e recém-aposentado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e André Castro, conselheiro eleito pela chapa Preto no Branco, atualmente em seu segundo mandato.

As inscrições para a eleição seguem abertas até sexta-feira (22). Aliás, a votação acontecerá na sede social do Corinthians, no Parque São Jorge. O novo presidente cumprirá um mandato-tampão até dezembro de 2026, data em que terminaria a gestão de Augusto Melo.

Caso Stabile acabe sendo eleito, ele seguirá como presidente até o fim de 2026, tendo apenas Armando Mendonça como vice. Se outro candidato vencer, Stabile volta ao posto de 1º vice-presidente, enquanto Mendonça assume como 2º vice.

Corinthians também terá eleições no Conselho Deliberativo

No mesmo dia, o Conselho Deliberativo também elegerá um novo vice-presidente do colegiado, em substituição a Roberson de Medeiros, que renunciou por motivos pessoais. Aliás, o cargo acumula a função de presidir a Comissão de Ética, e só poderá receber concorrer conselheiros com mandato vigente.