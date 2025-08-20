CSA x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga por vaga na final, o oscilante Azulão aposta no fator casa contra o Dragão, que chega em grande fase e invicto há cinco jogos / Crédito: Jogada 10

A Copa do Nordeste conhecerá seu segundo finalista em um duelo de grande tradição nesta quarta-feira (20). O CSA recebe o Confiança às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida é um confronto único e decisivo que vale um lugar na grande decisão da ‘Lampions League’. O jogo coloca frente a frente equipes que vivem momentos bem diferentes. O CSA, que joga em casa, oscila na temporada e precisa da vitória para amenizar a pressão e sonhar com o título. Já o Confiança, em melhor posição na Série C e embalado por uma longa sequência invicta, viaja a Maceió para tentar surpreender e chegar à final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir SBT Nordeste (TV aberta) e Premiere (pay per view) transmitem a partir das 21h30 (de Brasília). Como chega o CSA O CSA chega para a semifinal vivendo um momento de grande instabilidade e com resultados ruins. A equipe alagoana ocupa apenas a 10ª posição na Série C. Além disso, venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, somando duas derrotas e dois empates no período, o que aumenta a pressão por um bom resultado. Para este confronto, o time aposta no fator casa e no histórico favorável. O Azulão venceu o Confiança 20 vezes ao longo da história, contra apenas 10 do rival. O técnico Higo Magalhães não tem novos desfalques mencionados e deve escalar o que tem de melhor para tentar levar o time à final. Como chega o Confiança O Confiança chega a Maceió em um momento espetacular e com a confiança em alta. A equipe sergipana atravessa uma fase muito melhor que a do rival. O Dragão está invicto há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Essa boa sequência, aliás, deixou o time no G8 da Série C, na briga pelo acesso.