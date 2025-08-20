Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians prepara nova proposta ao Santos Laguna para encerrar transfer ban

Após duas recusas, diretoria alvinegra estuda oferta superior e busca recursos com adiantamentos para resolver pendência
O Corinthians deve apresentar, nos próximos dias, uma terceira proposta ao Santos Laguna, do México, em busca de acordo para quitar a dívida referente à compra do zagueiro Félix Torres e, assim, encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo J10.

O débito é de US$ 6,145 milhões (cerca de R$ 33,5 milhões na cotação atual), valor que inclui não apenas a parcela em aberto da negociação, mas também multas aplicadas após o atraso. A última proposta feita pelo clube paulista previa o pagamento de 50% à vista e o restante parcelado em cinco vezes, mas foi recusada.

Agora, a diretoria alvinegra promete apresentar uma oferta mais vantajosa para os mexicanos. O setor financeiro já conta com parte dos recursos garantidos por antecipações, incluindo o adiantamento de R$ 50 milhões da Nike, após a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo por dez anos.

O Santos Laguna acionou a Fifa em maio de 2024, depois do fim do prazo para pagamento da segunda parcela. O Corinthians ainda devia US$ 4,5 milhões do acordo original, além de arcar com multas, elevando a dívida para o montante atual.

O clube paulista tentou recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) para evitar punições, mas perdeu em todas as instâncias. O prazo final para quitar o débito à vista terminou na última segunda-feira sem sucesso nas negociações.

Com isso, o Corinthians está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências, incluindo a atual. O cenário só mudará caso haja acordo e quitação com o Santos Laguna.

Corinthians com outras pendências jurídicas

Além do caso Félix Torres, o Timão também enfrenta riscos de novas punições relacionadas à contratação de Rodrigo Garro e à rescisão de contrato de Matías Rojas. A Fifa já condenou o clube nos dois processos, mas o departamento jurídico recorreu e os casos ainda estão em tramitação.

