Corinthians prepara nova proposta ao Santos Laguna para encerrar transfer ban

Após duas recusas, diretoria alvinegra estuda oferta superior e busca recursos com adiantamentos para resolver pendência / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deve apresentar, nos próximos dias, uma terceira proposta ao Santos Laguna, do México, em busca de acordo para quitar a dívida referente à compra do zagueiro Félix Torres e, assim, encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo J10. O débito é de US$ 6,145 milhões (cerca de R$ 33,5 milhões na cotação atual), valor que inclui não apenas a parcela em aberto da negociação, mas também multas aplicadas após o atraso. A última proposta feita pelo clube paulista previa o pagamento de 50% à vista e o restante parcelado em cinco vezes, mas foi recusada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, a diretoria alvinegra promete apresentar uma oferta mais vantajosa para os mexicanos. O setor financeiro já conta com parte dos recursos garantidos por antecipações, incluindo o adiantamento de R$ 50 milhões da Nike, após a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo por dez anos. O Santos Laguna acionou a Fifa em maio de 2024, depois do fim do prazo para pagamento da segunda parcela. O Corinthians ainda devia US$ 4,5 milhões do acordo original, além de arcar com multas, elevando a dívida para o montante atual. O clube paulista tentou recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) para evitar punições, mas perdeu em todas as instâncias. O prazo final para quitar o débito à vista terminou na última segunda-feira sem sucesso nas negociações. Com isso, o Corinthians está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências, incluindo a atual. O cenário só mudará caso haja acordo e quitação com o Santos Laguna.