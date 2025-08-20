Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians foca em condicionamento físico em semana cheia de treinos

Timão quer aproveitar folga para recuperar o time para sequência de jogos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil
Sem compromissos no meio da semana, o Corinthians trabalha com a semana apenas com os treinos antes de enfrentar o Vasco, no próximo domingo (24). Além de tentar se reabilitar no Brasileirão, onde não vence há seis rodadas, o Alvinegro quer recuperar os seus jogadores, dando foco para o condicionamento físico dos atletas.

Com um intervalo de oito dias entre duas partidas, a comissão técnica consegue fazer um trabalho melhor de recuperação individual. É o que explica Reverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians, que acredita que o trabalho fará com que o time possa render o máximo no duelo contra o Vasco.

“Quando a semana abre, a gente acaba fazendo trabalhos no campo e exercícios na academia que a gente não consegue fazer quando tem jogo de quarta e domingo, é uma semana que podemos recuperar de maneira individual cada jogador. Podemos também, de forma individual, elevar um pouco o nível de carga. Com certeza é uma semana muito proveitosa para que a gente chegue no domingo com o máximo de performance para render no jogo”, ressaltou.

Nesta quarta-feira (20), o elenco corinthiano iniciou as atividades com trabalhos na academia. Depois, o time subiu ao gramado e Dorival Júnior realizou um treino de transição, com duelos e finalizações. Na sequência, houve um exercício tático de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, o treinador dividiu os jogadores em setores e organizou ações específicas.

