Corinthians foca em condicionamento físico em semana cheia de treinos

Timão quer aproveitar folga para recuperar o time para sequência de jogos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Sem compromissos no meio da semana, o Corinthians trabalha com a semana apenas com os treinos antes de enfrentar o Vasco, no próximo domingo (24). Além de tentar se reabilitar no Brasileirão, onde não vence há seis rodadas, o Alvinegro quer recuperar os seus jogadores, dando foco para o condicionamento físico dos atletas. Com um intervalo de oito dias entre duas partidas, a comissão técnica consegue fazer um trabalho melhor de recuperação individual. É o que explica Reverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians, que acredita que o trabalho fará com que o time possa render o máximo no duelo contra o Vasco.