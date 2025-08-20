Com muitos desfalques na defesa, Atlético encerra preparação para a decisão

Saravia e Lyanco estão fora, mas o Galo joga pelo empate na Copa Sul-Americana. / Crédito: Jogada 10

O Atlético encerrou sua preparação para o jogo decisivo contra o Godoy Cruz pelas oitavas da Copa Sul-Americana. A equipe treinou na tarde desta quarta-feira (20), em Mendoza, na Argentina. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (21), é crucial para o futuro do clube. O técnico Cuca, contudo, terá que lidar com uma longa lista de desfalques. A equipe, no entanto, joga com a vantagem do empate para poder se classificar. A lista de ausências, de fato, é o grande problema para o técnico Cuca. O sistema defensivo, por exemplo, não terá o lateral Saravia e o zagueiro Lyanco. Além deles, Patrick, Cadu e Caio Maia seguem em tratamento médico. A ausência mais recente, contudo, é a do meia Bernard, que passou por uma cirurgia de urgência.