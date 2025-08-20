Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com muitos desfalques na defesa, Atlético encerra preparação para a decisão

Com muitos desfalques na defesa, Atlético encerra preparação para a decisão

Saravia e Lyanco estão fora, mas o Galo joga pelo empate na Copa Sul-Americana.
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Atlético encerrou sua preparação para o jogo decisivo contra o Godoy Cruz pelas oitavas da Copa Sul-Americana. A equipe treinou na tarde desta quarta-feira (20), em Mendoza, na Argentina. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (21), é crucial para o futuro do clube. O técnico Cuca, contudo, terá que lidar com uma longa lista de desfalques. A equipe, no entanto, joga com a vantagem do empate para poder se classificar.

A lista de ausências, de fato, é o grande problema para o técnico Cuca. O sistema defensivo, por exemplo, não terá o lateral Saravia e o zagueiro Lyanco. Além deles, Patrick, Cadu e Caio Maia seguem em tratamento médico. A ausência mais recente, contudo, é a do meia Bernard, que passou por uma cirurgia de urgência.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No último treino antes da decisão, o técnico Cuca fez os ajustes finais no time. A atividade na Argentina teve um grande foco técnico e também tático. O treinador, inclusive, comandou um forte trabalho de finalizações e bolas paradas. O elenco do Galo, por fim, também treinou cobranças de pênaltis, se preparando para todos os cenários.

Com os desfalques, a provável escalação do Atlético está praticamente definida. O time deve ser: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander, Scarpa e Reinier (ou Rony); Cuello e Hulk.

Para avançar para as quartas de final, como já citado, o Galo precisa apenas de um empate simples na Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar