Com ‘apagão’, Vasco sofre lei do ex e perde para o Juventude

Cruz-Maltino sofre 2 a 0, sendo os dois gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo; Piton comete pênalti com 20 segundos / Crédito: Jogada 10

Após uma excelente exibição na goleada por 6 a 0 contra o Santos, o Vasco não conseguiu repetir, nesta quarta-feira (20/8), nem de perto a atuação do Morumbis. Com direito a lei do ex, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Nenê, o eterno Vovô, de pênalti, e Gabriel Talliari fizeram os gols do jogo, que leva o Papo para 18 pontos, em 18º, agora mais próximo de deixar a zona do rebaixamento. Já são três jogos sem perder para o time de Thiago Carpini, que vence a equipe carioca pela segunda vez dentro da mesma edição de Brasileirão (antes, o fizera pelo Vitória). Já o Vasco volta a temer o fantasma da Série B, ficando com a mesma pontuação (19) do Vitória, time que abre o Z-4.

Primeiro tempo Se passou o trator contra o Santos, o Vasco começou incrivelmente desatento contra o Juventude. Não à toa, o placar já marcava 2 a 0 para os donos da casa com 15′. Lucas Piton, desatento, cortou cruzamento de Batalla com a mão logo aos 23 segundos de jogo. O árbitro Matheus Delgado Candançan (SP), então, deu pênalti. Nenê, titular pela primeira vez desde a 13ª rodada, abriu o placar para o Juventude. Por respeito ao Cruz-Maltino, não comemorou a "lei do ex", logo aos 2′. Aos 15′, Gabriel Talliari disparou e recebeu na profundidade, vencendo Lucas Freitas na corrida. Léo Jardim hesitou, não fechou o ângulo do atacante, que agradeceu, chutando cruzado para fazer 2 a 0. Os gols obrigaram o Vasco a entrar no jogo. Assim, o time começou a trocar passes com calma e tentar envolver a zaga adversária. No entanto, com o retorno de Vegetti ao time titular após cumprir suspensão, a equipe de Fernando Diniz exagerou nos cruzamentos: 15 vezes nos primeiros 45 minutos, acertando somente um. LEIA MAIS: Barcelona planeja vender joia da base para equilibrar finanças Segundo tempo O Cruz-Maltino voltou mais atento para a etapa final, trocando muitos passes e ocupando o campo ofensivo. No entanto, não conseguia criar chances, quase não dando perigo ao goleiro Jandrei. Assim, Diniz fez uma substituição "rara", retirando o capitão Vegetti de campo. O jovem GB entrou em seu lugar.