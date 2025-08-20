Botafogo pode ter Arthur Cabral e Matheus Martins juntos no ataque contra a LDU

Centroavante retorna de lesão, e jovem atacante foi testado por Ancelotti para a decisão desta quinta-feira, na altitude de Quito / Crédito: Jogada 10

O Botafogo encerrou sua preparação para o jogo decisivo contra a LDU. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (21), define uma vaga nas quartas da Libertadores. Para o confronto, o time deve ter a volta do centroavante Arthur Cabral. Outra novidade pode ser a entrada de Matheus Martins no ataque. O zagueiro David Ricardo, contudo, também retorna à equipe titular. A volta de Arthur Cabral, de fato, é um grande e esperado reforço. O atacante foi poupado no fim de semana pelo técnico Davide Ancelotti por causa de uma pancada na coxa. Totalmente recuperado, ele reassume o comando do ataque alvinegro. Conforme apuração do portal J10, não há no elenco outro jogador com suas mesmas características.