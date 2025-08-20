Botafogo pode ter Arthur Cabral e Matheus Martins juntos no ataque contra a LDU

Botafogo pode ter Arthur Cabral e Matheus Martins juntos no ataque contra a LDUCentroavante retorna de lesão, e jovem atacante foi testado por Ancelotti para a decisão desta quinta-feira, na altitude de Quito
O Botafogo encerrou sua preparação para o jogo decisivo contra a LDU. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (21), define uma vaga nas quartas da Libertadores. Para o confronto, o time deve ter a volta do centroavante Arthur Cabral. Outra novidade pode ser a entrada de Matheus Martins no ataque. O zagueiro David Ricardo, contudo, também retorna à equipe titular.
A volta de Arthur Cabral, de fato, é um grande e esperado reforço. O atacante foi poupado no fim de semana pelo técnico Davide Ancelotti por causa de uma pancada na coxa. Totalmente recuperado, ele reassume o comando do ataque alvinegro. Conforme apuração do portal J10, não há no elenco outro jogador com suas mesmas características.
Botafogo tem novidade no ataque
Outra possível mudança pode ocorrer na linha ofensiva do time. O atacante Matheus Martins foi uma das opções testadas pelo treinador italiano. Ele, inclusive, entrou bem no jogo de ida e pode ganhar a vaga de titular no lugar de Montoro. Ancelotti, no entanto, só costuma anunciar o time na preleção final.
O sistema defensivo, por sua vez, também ganha um reforço muito importante. O zagueiro David Ricardo se recuperou de um incômodo muscular. Com a sua volta, o lateral Marçal não precisará mais jogar improvisado na zaga. O volante Newton, que também foi desfalque, é outro que retorna ao time.
Com os retornos, um provável Botafogo está desenhado para a decisão. A equipe deve ser: John; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (ou Montoro) e Arthur Cabral. Por ter vencido a ida por 1 a 0, o Glorioso joga pelo empate em Quito.