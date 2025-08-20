Bahia x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragemEm duelo que vale vaga à final da Copa do Nordeste, o embalado Esquadrão recebe o Vozão, que aposta na força do mata-mata para surpreender
A Copa do Nordeste conhecerá seu primeiro finalista em um grande clássico nesta quarta-feira (20). O Bahia recebe o Ceará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em um jogo único e decisivo pela semifinal da competição. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos. O Bahia fez a melhor campanha geral do torneio e joga em casa para confirmar seu favoritismo. O Ceará, por sua vez, se classificou em terceiro no mesmo grupo e chega confiante após eliminar um rival fora de casa. O vencedor do duelo já sabe que enfrentará CSA ou Confiança na grande final.
Onde assistir
SBT Nordeste (TV aberta), ESPN 2 (TV fechada), Disney+ (streaming) e Premiere (pay per view) transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).
Como chega o Bahia
O Bahia jogará a semifinal em um momento espetacular e com a confiança em alta. A equipe não perde há seis jogos e vem de uma vitória expressiva sobre o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. Além disso, o Tricolor fez a melhor campanha geral da Copa do Nordeste, o que lhe deu o direito de decidir a vaga em casa, onde já eliminou o Fortaleza nas quartas.
Para este confronto, o técnico Rogério Ceni ganha reforços importantes. O meia Everton Ribeiro retorna ao time após cumprir suspensão. O atacante Erick Pulga e o meia Rodrigo Nestor, recuperados de lesão, também podem estar disponíveis. No entanto, o lateral Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvidas, enquanto Kanu, Erick e Fredi Lippert seguem no departamento médico.
Como chega o Ceará
O Ceará chega a Salvador confiante e estabilizado após uma boa vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. A equipe de Léo Condé se classificou para esta fase após uma batalha contra o Sport, onde avançou nos pênaltis fora de casa. Esse resultado, aliás, prova a força do time em jogos de mata-mata.
O técnico Léo Condé, contudo, tem uma longa lista de desfalques para o clássico. O zagueiro Marcos Victor and o lateral Matheus Bahia não podem jogar por pertencerem ao Bahia. Além deles, o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho estão no departamento médico, forçando o treinador a fazer mudanças importantes na equipe.
BAHIA x CEARÁ
Copa do Nordeste – Semifinal (Jogo único)
Data e horário: 20/08/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Erick Pulga ou Cauly) Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
