Bahia x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Bahia x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hUm dos gigantes avança para a final da Copa do Nordeste nesse jogo único. Ricardo Froede está na narração
A Copa do Nordeste conhecerá seus finalistas nesta quarta-feira (20) e num dosjogos o Bahia recebe o Ceará. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em um jogo único e decisivo pela semifinal da competição. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos. O Bahia fez a melhor campanha geral do torneio e joga em casa para confirmar seu favoritismo. O Ceará, por sua vez, se classificou em terceiro no mesmo grupo e chega confiante após eliminar um rival fora de casa. O vencedor do duelo já sabe que enfrentará CSA ou Confiança na grande final.
A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo de gigantes nordestinos. A jornada esportiva terá início às 20h30, sob a batuta de Ricardo Froede, que também estará na narração.
Os comentários deste duelo pela Copa do Nordeste são de Henrique Neves. David Silva faz as reportagens. Então, você já sabe: a partir das 20h30, não deixe de acompanhar este Bahia x Ceará. Basta clicar na arte acima, a partir das 20h30 (de Brasília).
