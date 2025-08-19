Vasco vende João Victor para o CSKA Moscou

Zagueiro deixa o clube após desgaste com a torcida; transferência gira em torno de 5 milhões de euros, com 25% de uma futura venda

O Vasco confirmou nesta terça-feira (19) a venda do zagueiro João Victor para o CSKA Moscou, da Rússia. Em comunicado divulgado à imprensa, o clube agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sucesso nos próximos desafios da carreira.

João Victor pediu para ser negociado após receber a proposta do clube russo. Fatores como a parte financeira e o desgaste com a torcida pesaram na decisão do jogador.

A oferta inicial girava em torno de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões), mas o Vasco conseguiu elevar o valor para cerca de 5 milhões de euros, incluindo valores fixos e bônus. Além disso, o clube manteve 25% dos direitos em uma futura venda.

Contratado pelo Vasco no início do ano passado, João Victor aceitou prontamente a mudança. A relação com a torcida estava desgastada, e familiares e representantes do atleta acreditavam que um novo ambiente seria positivo.

Apesar de Pedrinho e do técnico Fernando Diniz não quererem abrir mão do zagueiro, que era titular do time, João Victor se sentia pressionado pelas cobranças e episódios de ameaças, incluindo conflitos com torcida organizada no CT.