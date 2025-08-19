Vasco divulga relacionados para enfrentar o Juventude

Com direito a retorno do centroavante Vegetti, Cruz-Maltino já inicia viagem rumo a Caxias do Sul; reforço Andrés Gómez segue fora

O Vasco divulgou nesta terça-feira (19/8) os relacionados para a viagem rumo a Caxias do Sul, onde o time enfrentará o Juventude, na quarta (20/8), pela 14ª rodada do Brasileirão. A lista, afinal, conta com ausências e um importante retorno.

Vegetti, principal artilheiro do Brasil no ano, com 22 gols, está de volta. Ele cumpriu suspensão contra o Santos, em goleada por 6 a 0, mas volta a ser opção para o técnico Fernando Diniz, que deverá colocá-lo como titular. Jair, por outro lado, suspenso, fica fora da viagem.

Na divulgação do Cruz-Maltino, aliás, há dois lesionados. Mateus Carvalho se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e segue tratamento intensivo no DESP. O atacante Alex Teixeira, por sua vez, apresentou quadro de virose, sendo poupado pelo DM do clube. O zagueiro Maurício Lemos segue fora. Segundo Diniz, o uruguaio sentiu um incômodo muscular.

Outra ausência é do atacante Andrés Gómez, anunciado nesta terça. O colombiano ainda não surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, ainda não estreará pelo Vasco.