Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez no Vasco

Volante, contratado no começo de julho, já atuou por cinco partidas, mas sempre entrando na etapa final; confira provável escalação

Anunciado pelo Vasco no dia 14 de julho, o volante Thiago Mendes deverá, enfim, ganhar sua primeira oportunidade como titular no time de Fernando Diniz. Até o momento, ele participou de cinco jogos – todos saindo do banco de reservas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, angariou somente 127 minutos desde que chegou. No entanto, ele deverá ser o substituto de Jair, suspenso, para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (20/8), em Caxias do Sul. A informação é do “ge” em publicação desta terça (19/8).

LEIA MAIS: Reforço do Vasco, Gómez fala sobre a escolha pelo número 11

Mendes foi a campo durante a goleada de 6 a 0 contra o Santos, entrando quando o placar já estava definido. Assim, atuou por apenas 14 minutos. Foi sua maior minutagem desde o jogo contra o Mirassol (derrota por 3 a 2), no dia 2 de agosto. Na ocasião, ele entrou no intervalo, atuando até o apito final.

Posteriormente, entrou em campo para atuar somente sete minutos contra o CSA, em São Januário, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida seguinte, ficou no banco contra o Atlético-MG (empate por 1 a 1), sem entrar. Até o momento Thiago Mendes ainda não participou de gol e levou dois amarelos.