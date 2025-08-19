São Paulo acerta a contratação do lateral-direito Maílton, destaque da Chapecoense

Jogador de 27 anos chega para suprir carência no elenco e se destaca por atuar no mesmo esquema 3-5-2 utilizado por Hernán Crespo

O São Paulo acertou a contratação de um novo reforço para a sua defesa. O lateral-direito Maílton, que estava atuando na Chapecoense, é o novo jogador do clube. Ele, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, foi liberado para o acerto definitivo. O atleta de 27 anos, portanto, chega para suprir uma carência no elenco tricolor. O anúncio, aliás, ocorreu na noite desta terça-feira (19).

vA contratação do jogador tem uma forte e clara justificativa tática. Maílton se tornou um grande destaque na Chapecoense após a mudança de esquema. O time catarinense passou a atuar no sistema 3-5-2, o mesmo de Hernán Crespo, treinador do SPFC. Com mais liberdade ofensiva, o jogador se destacou muito no ataque.