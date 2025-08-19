Rossi define postura do Flamengo em jogo decisivo contra o Inter

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira (20), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, no Beira-Rio. Mesmo com a vantagem mínima no placar, o goleiro Rossi destacou que a equipe rubro-negra vai lutar pela vitória durante os 90 minutos. Além disso, o argentino definiu a partida como uma “final”.

“Sabemos que é uma final. Vai ser um jogo muito disputado, jogo muito importante. Por jogar fora de casa, por ser Libertadores, um jogo decisivo. Temos uma vantagem, mas é um jogo a parte. É totalmente diferente do que aconteceu (no Maracanã)”, afirmou ao canal oficial do clube.