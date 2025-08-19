Racing marca nos acréscimos, vence Peñarol em casa e avança para as quartas da Libertadores

Racing marca nos acréscimos, vence Peñarol em casa e avança para as quartas da LibertadoresEm duelo que teve nove cartões, Pardo anota aos 48 minutos do segundo tempo e define triunfo por 3 a 1 no El Cilindro, em Avellaneda
O Racing inverteu a vantagem do Peñarol no jogo de ida e está classificado para as quartas de final da Libertadores 2025. E ainda foi preciso virar o placar para 3 a 1 nos acréscimos na noite desta terça-feira (19), no El Cilindro, em Avellaneda, pelo duelo de volta das oitavas. Adrián Martínez anotou dois gols para os anfitriões, e Pardo marcou o outro. Herrera fez para os visitantes. O jogo foi marcado pela distribuição de nove cartões amarelos e a anulação de um gol do Racing.
Os uruguaios haviam vencido o confronto de ida por 1 a 0 na semana passada em Montevidéu. Entretanto, com o triunfo por dois gols de diferença em seus domínios, o Racing assegura presença na próxima fase para encarar o Vélez Sarsfield, que eliminou o Fortaleza.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O jogo
Com o apoio em massa dos torcedores no El Cilindro, o Racing foi para cima e abriu o placar logo aos seis minutos. Martínez pegou sobra de um desvio após cobrança de falta na área e não perdoou. Contudo, menos de dez minutos depois, Herrera tratou de azedar a festa. O atacante completou de cabeça o cruzamento de Trindade. Os anfitriões voltaram a balançar a rede com Marcos Rojo, aos 32 minutos, mas a arbitragem anulou por falta em Javier Méndez na origem da jogada.
Na volta do intervalo, a partida ficou ainda mais tensa. Com a necessidade de vencer, o Racing se lançou à frente e assumiu riscos. O jogo seguiu faltoso, e a arbitragem não poupou cartões. Contudo, não houve expulsões. Até que aos 37 minutos, Adrián Martínez – novamente ele, chutou no canto sem chances para o goleiro Cortés. Mas a torcida deixou para ir ao delírio quando Pardo, aos 48′, subiu mais lato que a zaga uruguaia após cruzamento de Martirena para balançar a rede e definir a classificação dos argentinos.
RACING 3×1 PEÑAROL
Oitavas de final da Libertadores – volta
Data: 19/8/2025
Local: El Cilindro, Buenos Aires (ARG)
Gols: Adrián Martínez, 6’/1ºT (1-0); Herrera, 14’/1ºT (1-1); Adrián Martínez, 37’/2ºT (2-1); Pardo, 48’/2ºT (3-1).
RACING: Arias; Pardo, Santiago Sosa e Marcos Rojo; Martirena, Nardoni, Almendra e Gabriel Rojas; Solari, Adrián Martínez e Balboa. Técnico: Gustavo Costas.
PEÑAROL: Cortés; Gularte, Javier Méndez, Herrera, e Maxi Olivera; Ignacio, Sosa, Trindade e Remedi; Terans, Cabrera e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre
Árbitro: Wilmar Roldan (COL)
Auxiliares: Jhon Leon e Jhon Gallego (COL).
VAR: Juan Lara (CHI)
Cartões Amarelos: Pardo, Martirena (RAC); Cortés, Gularte, Terans (PEN)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw