Quarteto do Flamengo, Rodrygo, Jean Lucas e mais: nomes na pré-lista de Ancelotti

A pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima convocação da Seleção Brasileira já está nas mãos da Fifa. Com isso, os jogadores que integram o seleto grupo já se preparam para caso de possível convocação. O italiano fará a convocação oficial na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A principal notícia é o retorno de Neymar à pré-lista da Seleção Brasileira. Ancelotti também apresentou novidades no futebol nacional, como Paulo Henrique, do Vasco, Gabriel Brazão, do Santos, e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Além dele, Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino, que também jogam pelo Rubro-Negro, estão na pré-lista. Jean Lucas, do Bahia, também está na pré-lista, de acordo com o “ge”. Ele, afinal, é um dos destaques do Tricolor Baiano.

Além disso, a dupla do Real Madrid, Rodrygo e Éder Militão estão de volta ao radar de Ancelotti. Os jogadores, afinal, não estiveram na última convocação. Por outro lado, Vini Jr não está na lista e será poupado da partida contra a Bolívia, na altitude. A Seleção, por fim, se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira Goleiros: Gabriel Brazão (Santos) e Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo)

Laterais: Vitinho e Alex Telles (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Alex Sandro (Flamengo)

Meio-campistas: Danilo (Botafogo), Marcos Antônio (São Paulo), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Jean Lucas (Bahia)

Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Neymar (Santos), Rodrygo (Real Madrid) e Samuel Lino (Flamengo)