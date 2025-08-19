Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perfil ‘explosivo’ afasta Sampaoli do Santos, que discute opções

Perfil ‘explosivo’ afasta Sampaoli do Santos, que discute opções

Para tirar o time da profunda crise, diretoria deseja um técnico 'ponderado' e de peso para substituir Cleber Xavier, demitido após vexame
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A procura do Santos por um novo treinador é cercada de dúvidas. Embora Jorge Sampaoli tenha o apoio de parte da torcida e de alguns conselheiros, o argentino está longe de ser unanimidade nos bastidores. Seu perfil explosivo e exigente é visto por dirigentes como um possível entrave, já que a cúpula alvinegra prioriza a chegada de um profissional mais “ponderado e equilibrado”.

Em sua primeira passagem pela Vila Belmiro, Sampaoli deixou boas lembranças esportivas, mas também marcou sua relação com cobranças públicas à diretoria. Desta vez, voltou a reforçar que só aceita assumir o cargo se o clube garantir reforços de peso, condição que divide opiniões entre os cartolas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Outro nome debatido é o de Tite, que se encaixa justamente no perfil defendido por parte da diretoria. Porém, o ex-comandante da Seleção Brasileira tem uma cirurgia no joelho marcada para setembro, o que inviabiliza qualquer negociação no curto prazo.

O Santos também buscou alternativas no mercado. Houve contato por Ramón Díaz, mas o argentino preferiu permanecer no Olimpia, do Paraguai. Outro nome discutido foi o de Juan Pablo Vojvoda, que recentemente deixou o Fortaleza. No entanto, a possibilidade não empolgou a maioria da diretoria neste momento.

Enquanto a indefinição persiste, o clube vive pressão pelo tempo. Com a saída de Cléber Xavier, demitido após a goleada para o Vasco, a comissão técnica do ex-treinador conduz os treinos nesta semana. O próximo compromisso do Peixe é no domingo (24), contra o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar