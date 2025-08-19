Perfil ‘explosivo’ afasta Sampaoli do Santos, que discute opções

Para tirar o time da profunda crise, diretoria deseja um técnico 'ponderado' e de peso para substituir Cleber Xavier, demitido após vexame / Crédito: Jogada 10

A procura do Santos por um novo treinador é cercada de dúvidas. Embora Jorge Sampaoli tenha o apoio de parte da torcida e de alguns conselheiros, o argentino está longe de ser unanimidade nos bastidores. Seu perfil explosivo e exigente é visto por dirigentes como um possível entrave, já que a cúpula alvinegra prioriza a chegada de um profissional mais “ponderado e equilibrado”. Em sua primeira passagem pela Vila Belmiro, Sampaoli deixou boas lembranças esportivas, mas também marcou sua relação com cobranças públicas à diretoria. Desta vez, voltou a reforçar que só aceita assumir o cargo se o clube garantir reforços de peso, condição que divide opiniões entre os cartolas.