Napoli tem interesse em contratar Léo Ortiz, do Flamengo

Clube italiano vai enviar 'olheiros' para a partida entre o Rubro-Negro e Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Napoli, da Itália, tem interesse em contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O clube italiano vai enviar alguns representantes no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), para observar o jogador de perto durante a partida contra o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. A informação inicial é do “ge”. No mês passado, o Flamengo recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões do RB Leipzig, da Alemanha. O clube europeu, afinal, ofereceu 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) entre valor fixo e bônus. No entanto, o Rubro-Negro preferiu não dá prosseguimento à negociação.