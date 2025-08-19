Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli tem interesse em contratar Léo Ortiz, do Flamengo

Napoli tem interesse em contratar Léo Ortiz, do Flamengo

Clube italiano vai enviar 'olheiros' para a partida entre o Rubro-Negro e Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Napoli, da Itália, tem interesse em contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O clube italiano vai enviar alguns representantes no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), para observar o jogador de perto durante a partida contra o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores. A informação inicial é do “ge”.

No mês passado, o Flamengo recusou uma proposta de quase R$ 100 milhões do RB Leipzig, da Alemanha. O clube europeu, afinal, ofereceu 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) entre valor fixo e bônus. No entanto, o Rubro-Negro preferiu não dá prosseguimento à negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O Flamengo, ciente do assédio, mantém a postura de proteger seus principais atletas, especialmente após a saída de Wesley para a Roma por 25 milhões de euros. A diretoria, especialmente o diretor de futebol José Boto, já sinalizou que apenas propostas consideradas irrecusáveis serão avaliadas.

Ortiz entrou em campo em 40 partidas em 2025, marcou quatro gols e deu duas assistências. O interesse dos clubes europeus tem explicação. Ele ainda esteve nas últimas três Datas Fifa para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. Além disso, o defensor vive a expectativa de aparecer na lista de Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar