Matheus Bachi assume interinamente o Santos após demissão de Cleber Xavier

Ex-auxiliar comandará primeiros treinos enquanto diretoria corre para achar um novo técnico para o Peixe

Bachi, que atuava como auxiliar de Xavier, comandará já nesta terça-feira (19/8) o primeiro treino do elenco no CT Rei Pelé. Aliás, a atividade já serve de preparação para o confronto com o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Santos terá Matheus Bachi como treinador interino após a demissão de Cleber Xavier, ocorrida no último domingo, depois da derrota por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar da queda do treinador, o Peixe manteve o restante da comissão técnica.

A diretoria do Peixe busca rapidez na contratação de um novo comandante. Contudo, deseja evitar um hiato de comando, situação já enfrentada em abril após a saída de Pedro Caixinha, quando o clube permaneceu 15 dias sem técnico. Aliás, neste período, o Peixe tinha César Sampaio como interino.

Entre os nomes analisados, Ramón Díaz, que atualmente dirige o Olimpia, do Paraguai, foi procurado, mas recusou o convite. Tite, pai de Matheus Bachi, também teve seu nome discutido, mas deve manter planos pessoais devido a uma cirurgia no joelho marcada para setembro.

Jorge Sampaoli, que já comandou o Santos em 2019, chegou a ter seu nome pedido por parte da torcida, mas encontra resistência da diretoria. Bastidores apontam que membros da cúpula preferem um perfil mais “ponderado e equilibrado”, evitando possíveis atritos que poderiam surgir com a postura mais explosiva do técnico argentino.

Enquanto isso, Bachi terá a missão de conduzir o Peixe nos próximos treinos e partidas. A missão dele será garantir uma estabilidade da equipe para que o novo treinador já não chegue tão pressionado no Brasileirão.