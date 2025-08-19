Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luxemburgo viraliza após deixar escapar termo chulo para definir Neymar

Em sua participação em programa de Galvão na Band, ex-treinador disse que o craque do Santos precisa deixar a vaidade de lado
A derrota vexatória do Santos por 6 a 0 para o Vasco tem a vaidade de Neymar como uma das principais justificativas para o placar elástico, segundo Vanderlei Luxemburgo. Afinal, em sua participação no programa “Galvão e Amigos”, na Band, o ex-treinador citou que a soberba do camisa 10 é prejudicial para o Peixe. Na oportunidade, o antigo comandante deixou escapar um termo chulo e a declaração repercutiu nas redes sociais.

“Essa atitude do Neymar de ter que falar e retrucar tudo, esse ego que ele tem, de que ele é p**** g*****, saiu sem querer, é o vocabulário do boleiro. Que ele é o cara, que não pode ser isso”, indicou o ex-treinador.

“O Neymar tem o ego maior do que você possa imaginar. Ele tem um ego, que tem que estar dentro dele, que ele acha que não pode ser criticado, que não pode perder o jogo de 6 a 0, que ele não pode isso aqui, que não podem falar dele. Isso está dentro dele. Quando o cara tem isso, da liderança, você traz isso positivamente. Você ataca, se defende ou transfere. Neymar faz a última opção e causa conflito. Ele não aceita que possa ser chamado à atenção pelo torcedor do Santos”, acrescentou Vanderlei.

Neymar está na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira

Gabriel Brazão e Neymar podem aparecer na próxima convocação da Seleção Brasileira. A dupla do Santos está presente na pré-lista do treinador Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, no começo do próximo mês. O treinador anuncia a lista definitiva na próxima segunda-feira (25).

O portal “ge” divulgou a informação. Ancelotti esteve presente na partida do Santos contra o Juventude, no Morumbis, no último dia 4 de agosto. A ideia do italiano era acompanhar Neymar de perto, mas o goleiro se destacou na vitória do Peixe e também chamou a atenção do treinador.

