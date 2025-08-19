Luxemburgo viraliza após deixar escapar termo chulo para definir Neymar

Em sua participação em programa de Galvão na Band, ex-treinador disse que o craque do Santos precisa deixar a vaidade de lado

“Essa atitude do Neymar de ter que falar e retrucar tudo, esse ego que ele tem, de que ele é p**** g*****, saiu sem querer, é o vocabulário do boleiro. Que ele é o cara, que não pode ser isso”, indicou o ex-treinador.

A derrota vexatória do Santos por 6 a 0 para o Vasco tem a vaidade de Neymar como uma das principais justificativas para o placar elástico, segundo Vanderlei Luxemburgo. Afinal, em sua participação no programa “Galvão e Amigos”, na Band, o ex-treinador citou que a soberba do camisa 10 é prejudicial para o Peixe. Na oportunidade, o antigo comandante deixou escapar um termo chulo e a declaração repercutiu nas redes sociais.

“O Neymar tem o ego maior do que você possa imaginar. Ele tem um ego, que tem que estar dentro dele, que ele acha que não pode ser criticado, que não pode perder o jogo de 6 a 0, que ele não pode isso aqui, que não podem falar dele. Isso está dentro dele. Quando o cara tem isso, da liderança, você traz isso positivamente. Você ataca, se defende ou transfere. Neymar faz a última opção e causa conflito. Ele não aceita que possa ser chamado à atenção pelo torcedor do Santos”, acrescentou Vanderlei.

Neymar está na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira

Gabriel Brazão e Neymar podem aparecer na próxima convocação da Seleção Brasileira. A dupla do Santos está presente na pré-lista do treinador Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, no começo do próximo mês. O treinador anuncia a lista definitiva na próxima segunda-feira (25).

O portal “ge” divulgou a informação. Ancelotti esteve presente na partida do Santos contra o Juventude, no Morumbis, no último dia 4 de agosto. A ideia do italiano era acompanhar Neymar de perto, mas o goleiro se destacou na vitória do Peixe e também chamou a atenção do treinador.