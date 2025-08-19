Juventude x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times chegam com moral para jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão; Juve ainda não perdeu com Carpini e Cruz-Maltino vem de um 6 a 0 / Crédito: Jogada 10

Após ficar meses com jogos a menos em relação a boa parte dos adversários do Brasileirão, chegou a hora de Juventude e Vasco, enfim, se enfrentarem para cumprir um dos dois compromissos a menos que têm. É nesta quarta-feira (20/8), pela 14ª rodada, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Papo, que vem invicto desde o retorno do técnico Thiago Carpini. O Cruz-Maltino, por sua vez, vem com a moral lá em cima por conta da super goleada perante o Santos, no último domingo (17/8), por 6 a 0, em pleno Morumbis. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco anuncia a contratação de atacante colombiano Como chega o Juventude O Juventude, que vai para o seu terceiro jogo sob o comando de Thiago Carpini, ganhou sobrevida nas duas partidas do treinador até o momento. Afinal, venceu o Corinthians no Alfredo Jaconi (2 a 1) e voltou do Barradão com um importantíssimo empate em 2 a 2 contra o Vitória, mesmo após estar perdendo por 2 a 0 e com um jogador a menos. Assim, evitou que o Leão abrisse muita vantagem na luta contra o rebaixamento. No entanto, na partida em questão, o zagueiro Cipriano recebeu vermelho direto e cumprirá suspensão contra o Vasco. Wilker Ángel entra em seu lugar. Já o atacante Gilberto e o meia Lucas Fernandes seguem fora por lesão. O eterno Nenê, que bateu o próprio recorde de jogador mais velho a marcar pelo Brasileirão (44 anos), deve seguir no banco, sendo arma para a etapa final. Nos últimos dois jogos, ele contribuiu com um gol e duas assistências.

Como chega o Vasco O Vasco lavou a alma na última rodada do Brasileirão ao golear o Santos por 6 a 0, fora de casa, e encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer no torneio. Assim, conseguiu sair da incômoda zona do rebaixamento e abriu quatro pontos em relação ao próprio Juventude, que vem em 18º, com 15. O Cruz-Maltino, com 19, agora é 16º, e poderá sonhar com voos mais altos caso vença no Alfredo Jaconi. Para isso, ainda terá o retorno de Vegetti, artilheiro do Brasil com 22 gols. Afinal, o argentino cumpriu suspensão contra o Santos e ficou fora de ação. No entanto, o 6 a 0 no Morumbis reacendeu o debate acerca da participação do artilheiro, ou não. No entanto, a tendência é que o técnico Fernando Diniz retorne com seu capitão no time titular, com David voltando ao banco.