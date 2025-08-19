Grêmio anuncia a contratação de Marcos Rocha

Jogador de 36 anos deixa o Palmeiras e assina com o Tricolor gaúcho até o fim de 2026 para resolver um problema urgente no setor defensivo / Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou um reforço de grande experiência para a sua defesa. O clube gaúcho contratou o lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos. O anúncio oficial ocorreu na noite desta terça-feira (19). O jogador, que estava no Palmeiras, assina um contrato válido até o fim de 2026. Ele chega, portanto, para resolver uma carência imediata no elenco gremista. A contratação, de fato, se tornou uma enorme urgência para o clube. Atualmente, o técnico Mano Menezes não tem laterais-direitos de ofício à disposição. Os dois especialistas da posição, João Pedro e João Lucas, estão lesionados. Nos últimos jogos, então, a função foi preenchida de forma totalmente improvisada por outros atletas.