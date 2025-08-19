Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio anuncia a contratação de Marcos Rocha

Jogador de 36 anos deixa o Palmeiras e assina com o Tricolor gaúcho até o fim de 2026 para resolver um problema urgente no setor defensivo
O Grêmio anunciou um reforço de grande experiência para a sua defesa. O clube gaúcho contratou o lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos. O anúncio oficial ocorreu na noite desta terça-feira (19). O jogador, que estava no Palmeiras, assina um contrato válido até o fim de 2026. Ele chega, portanto, para resolver uma carência imediata no elenco gremista.

A contratação, de fato, se tornou uma enorme urgência para o clube. Atualmente, o técnico Mano Menezes não tem laterais-direitos de ofício à disposição. Os dois especialistas da posição, João Pedro e João Lucas, estão lesionados. Nos últimos jogos, então, a função foi preenchida de forma totalmente improvisada por outros atletas.

Além da clara necessidade técnica, Marcos Rocha chega para agregar liderança. A sua grande e vitoriosa bagagem no futebol brasileiro foi um fator importante. Multicampeão por Atlético e Palmeiras, ele ajudará muito no vestiário. A equipe, que briga para se afastar do rebaixamento, vive um momento de grande turbulência.

O lateral estava no Palmeiras desde o ano de 2018. No clube paulista, ele se tornou um dos jogadores com mais títulos na história. No total, foram 12 taças, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. Marcos Rocha, enfim, é o terceiro reforço anunciado pelo Grêmio nesta janela de transferências.

