Fluminense, em jogo de recorde de Fábio, vence e se garante nas quartas da Sul-Americana

América de Cali não foi páreo para o Tricolor, que faz 2 a 0 no Maracanã e se garante na próxima fase da competição / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (19/8), no jogo em que o goleiro Fábio fez história, o Fluminense confirmou, no Maracanã, a sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Fábio não teve trabalho nenhum neste jogo do Tricolor diante do América de Cali, pela volta das oitavas de final. O feito histórico foi o paredão alcançar os 1.391 jogos e se tornar o jogador com mais partidas na história do futebol. Já em campo, o Fluminense, sem muito esforço, venceu os colombianos por 2 a 0, gols de Serna e Martinelli, um em cada tempo. Poderia ser bem mais. Porém, como venceu na ida, por 2 a 1, entrou com a vantagem do empate e o triunfo magro bastou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora o Tricolor espera o vencedor do mata-mata entre os argentinos Lanús e Central de Córdoba, que jogam na quinta-feira. O Lanús atuará em casa, mas a vantagem é do Central Córdoba, que fez 1 a 0 em casa na ida. Fluminense dominante no primeiro tempo O Fluminense encontrou muitas facilidades diante do América de Cali. Nem parecia que era o time colombiano que precisava vencer o jogo se quisesse avançar de fase. Logo no primeiro minuto, Canobbio, muito perigoso durante toda a etapa, cruzou pela direita. Serna cabeceou para defesa parcial do goleiro Soto com o pé. Na sobra, Martinelli hesitou e mandou a bomba, por cima. Este lance foi a senha do que se veria nos próximos minutos. Flu em cima, América acuado. POuco depois, Samuel Xavier, livre na área, chutou mal. Mas, aos 22, o Tricolor chegou ao seu gol. Hércules, na intermediária pela direita, fez um lançamento incrível para Serna na esquerda, quase na área. O atacante dominou, cortou o zagueiro Bocanegra e chutou rasteiro para fazer 1 a 0. Contudo, o Fluminense, assim que ficou na frente, deu uma parada. Felizmente o América, muito fraco, não assustava. Somente foi assustar no fim, em uma falta de Lima que bateu na barreira e passou raspando. Somente nos acréscimos o América deu um chute na direção do gol. Para fácil defesa de Fábio. Mas a sensação foi de que o Flu, depois de fazer 1 a 0, fez um jogo ruim, levando Renato Gaúcho a reclamar do comportamento do time, que poderia muito bem manter a pegada e fazer mais gols.