Flamengo tem 10 jogadores em pré-listas de seleções

Rubro-Negro pode ceder atletas ao Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia, reforçando a qualidade do elenco
O Flamengo terá boa parte do seu elenco estrelado em ação na próxima Data Fifa. Até agora, dez jogadores rubro-negros já apareceram em pré-listas de suas seleções nacionais.

Pela Seleção Brasileira, foram lembrados Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro e Samuel Lino. O Uruguai convocou quatro atletas do clube: Arrascaeta, Viña, De La Cruz e Varela. Além deles, Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia) também estão na relação inicial de seus países.

As federações ainda vão divulgar a lista final de convocados, mas o número mostra a força do elenco rubro-negro no cenário nacional e internacional.

