Fenerbahçe x Benfica: onde assistir, escalações e mais

Equipes se enfrentam na disputa por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa

A Liga dos Campeões tem quatro fases eliminatórias antes de definir todos os participantes da fase de grupos — agora conhecida como fase de liga. Portanto, Fenerbahçe e Benfica, que entraram na terceira fase, chegaram na última parte. Dessa forma, o vencedor garante vaga na maior competição da Europa. O jogo de volta acontecerá no dia 27, às 16h, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Sonhando com uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, Fenerbahçe e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), na Turquia, pelo jogo de ida da fase qualificatória. Na fase anterior, o time turco tirou o Feyenoord, da Holanda, enquanto os Encarnados eliminaram o Nice, da França. Dessa forma, o duelo promete fortes emoções.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais TNT e HBO Max.

Como chega o Fenerbahçe

Maior campeão turco, o Fenerbahçe fez um forte investimento para encerrar o jejum. Afinal, bateu na trave no Campeonato Turco nas últimas quatro temporadas, além de ver o rival Galatasaray diminuir a diferença de títulos para apenas dois (28 a 26). Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho reforçou a defesa com o zagueiro eslovaco Škriniar e o volante marroquino Amrabat, além de contar com o brasileiro Anderson Talisca. O treinador, aliás, é a principal esperança.

Como chega o Benfica

O Benfica investiu forte na temporada 2025/26. Após decepcionar no Mundial de Clubes, os Encarnados abriram o bolso para reforçar o time visando disputar o título português e chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Aliás, o time de Lisboa foi responsável pela maior contratação do futebol português nesta janela: o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cerca de R$ 195 milhões. Além disso, a diretoria deu respaldo ao técnico Bruno Lage, velho conhecido do Botafogo, que permaneceu no cargo.

FENERBAHÇE X BENFICA

Jogo de ida da fase qualificatória da Liga dos Campeões

Data e horário: 20/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Sukru Saraçoglu, em Istambul, Turquia

FENERBAHÇE: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown e Szymanski; Duran e En Nesyri. Técnico: José Mourinho

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea, Schjelderup e Aursnes; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Bruno Lage

Onde assistir: TNT e HBO Max