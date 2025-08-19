Fábio, do Fluminense, vai quebrar recorde histórico do futebol mundial

Goleiro será o jogador com mais partidas disputadas na história, nesta terça-feira (20), contra o América de Cali, pela Sul-Americana

Ao entrar em campo, Fábio chegará aos 1391 jogos oficiais como profissional e será o atleta com mais partidas na história do futebol. Na vitória sobre o Fortaleza no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ele empatou com Peter Shilton, o então recordista.

O Fluminense recebe o América de Cali-COL , no Maracanã, nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em duelo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além do Tricolor estar próximo de carimbar a classificação, o goleiro Fábio se tornará ainda mais lendário no futebol mundial.

“Isso que é importante, vivenciar cada momento como se fosse o primeiro, e gratidão ao Fluminense, que abriu a porta para que eu pudesse estar aqui. A porta aberta por Deus, de terra, de promessa, para que eu pudesse alcançar sonhos ainda que Deus tinha para minha vida, em conquistas, jogos. Gratidão a todos por fazer parte do dia a dia do Fluminense”, disse no canal oficial do clube.

Fábio soma 30 jogos pelo União Bandeirante, clube que o revelou, mais 150 partidas pelo Vasco, além de 976 jogos pelo Cruzeiro. No Tricolor, até agora, foram 234 partidas.

Fábio pode aumentar os números

Perto de completar 45 anos, Fábio ainda tem vínculo com o Fluminense até o final de 2026. Ou seja, ele deve disparar com sobra no números de mais jogos de todos os tempos. O camisa 1 entrará para o Guinness World Records, que é quem contabiliza o número de partidas de Shilton.

Fábio chegou ao Fluminense em 2022, cercado de expectativas e desconfianças por conta da idade. No entanto, logo mostrou porque é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, agarrou a titularidade e enfileirou quatro títulos. São eles: Campeonato Carioca em 2022 e 2023; Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana no ano passado.