Em reformulação, Palmeiras prepara anúncios e mira mais dois reforços

Verdão está próximo de confirmar a chegada de Carlos Miguel e Jefté, enquanto segue no mercado por mais um volante e um meia criativo / Crédito: Jogada 10

A duas semanas do fechamento da janela de transferências, o Palmeiras está perto de concluir a reformulação do elenco projetada para o segundo semestre de 2025. O clube trabalha nos últimos detalhes para anunciar o goleiro Carlos Miguel, que deve ser oficializado nos próximos dias, e também aguarda a chegada do lateral-esquerdo Jefté para exames médicos e assinatura de contrato. Com esses dois nomes, o Verdão soma cinco reforços na temporada. Antes, já haviam chegado o lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa, que atuam regularmente sob o comando de Abel Ferreira.