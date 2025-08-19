Corinthians acelera renovação de joia após perda de Furquim para o Bahia

Clube se movimenta para blindar Gui Amorim, promessa de 17 anos e que já soma 25 participações em gols na base / Crédito: Jogada 10

Depois de perder o jovem atacante Kauê Furquim para o Bahia, em uma novela que ainda gera bastante polêmica, o Corinthians agiu rápido para não repetir o mesmo erro. Assim, o clube avançou nas negociações para renovar o contrato de Gui Amorim, meia de 17 anos que desponta como um dos principais talentos da base alvinegra. Gui vive situação semelhante à de Kauê. Com vínculo assinado em setembro de 2024, o jogador recebe salários iniciais de profissional e tem multa rescisória baixa para o mercado brasileiro. O valor é de R$ 14 milhões, exatamente o valor pago pelo Bahia para tirar Furquim do Parque São Jorge. Já a multa para clubes do exterior é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na última segunda-feira, a diretoria de base do Timão se reuniu com os pais do atleta e representantes da empresa Pro Manager, a mesma que agencia Kauê Furquim. O encontro foi considerado positivo, e o clube apresentou uma proposta de renovação com valorização salarial, aumento da multa e um plano de carreira. A resposta é aguardada, mas o clima é de otimismo. Diferentemente de Kauê, Gui Amorim sinalizou o desejo de permanecer no Corinthians, mesmo diante do interesse de outros clubes do Brasil e de fora, entre eles o Grupo City, que já monitora a promessa. Joia da base do Corinthians Em campo, Gui tem números expressivos. Afinal, são 10 gols e 15 assistências em 30 partidas na atual temporada, sendo o jogador com mais participações em gols nas categorias de base do Timão em 2025. Seu protagonismo fez crescer a pressão interna pela rápida renovação. O caso Furquim acendeu o alerta no clube. A diretoria passou a adotar uma nova política. O Timão agora quer negociar sempre com empresários e familiares presentes, evitando o desgaste causado na saída do atacante para o Bahia.

Além de Gui Amorim, outro nome que deve entrar em pauta é o de Léo Amistá. O atacante de 16 anos tem com contrato até 2028, mas com multa considerada baixa: R$ 12 milhões. Assim como Gui e Kauê, ele também é agenciado pela Pro Manager, o que reforça a preocupação do Corinthians com possíveis novas investidas do mercado. A saída de Kauê ainda gera reflexos nos bastidores. O clube acusou publicamente o Bahia de aliciamento “imoral” e prometeu levar o caso à CBF e à Fifa, alegando que o Tricolor de Aço atuou como intermediário para que o Grupo City pagasse apenas a multa nacional de R$ 14 milhões, em vez dos 50 milhões de euros (R$ 315 milhões) que valiam para o exterior. Com as lições aprendidas, o Corinthians corre contra o tempo para proteger seus talentos e evitar novos capítulos de perda precoce de joias da base.