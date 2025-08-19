Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Complexo do Allianz Parque receberá segunda edição de torneio esportivo em setembro

Com novidades e entrada gratuita, a competição será realizada pela primeira vez no espaço pertencente ao Palmeiras, em São Paulo
O Allianz Parque será palco de um evento esportivo inusitado no dia 06 de setembro: a On SquadRace 2025. Trata-se de uma competição organizada pela marca suíça ‘On’ que une esporte, música e cultura. Com novidades em relação à edição de estreia, em 2024, a corrida de revezamento desta vez acontecerá no edifício-garagem do local pertencente ao Palmeiras.

As equipes devem ser formadas por quatro atletas — sempre com dois homens e duas mulheres —, todos maiores de 18 anos. O formato prevê baterias eliminatórias em um circuito de 4×800 metros, com cada participante percorrendo 800 metros. As melhores marcas avançam de fase até a decisão.

O time campeão garantirá uma bonificação financeira de R$ 10 mil, além da chance de representar o Brasil na etapa internacional em Miami. Este evento, por sua vez, acontecerá apenas em outubro.

Experiência cultural e festa pós-prova

Como dito, o evento amplia mescla proposta esportiva com atividades culturais. O público poderá acompanhar um line-up de DJs sob curadoria do coletivo Gop Tun — referência da cena eletrônica paulistana. A trilha sonora, aliás, se estenderá para uma festa aberta após a corrida.

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos a partir de 25 de agosto nos canais oficiais da On Brasil e da Gop Tun. O diretor de marketing da empresa brasileira explicou ao portal Exame sobre a filosofia por trás da corrida.

“Acreditamos no poder da comunidade e na união entre performance, cultura e pertencimento. O SquadRace não é só uma corrida: mas um movimento que transforma o ato de correr. Transforma em um ponto de encontro entre diferentes histórias, estilos de vida e expressões urbanas”.

Allianz Parque e os grandes eventos

Conhecido como palco de jogos memoráveis, o estádio também segue como referência em shows internacionais. Neste ano, por exemplo, receberá apresentações do Avenged Sevenfold (04 de outubro) e do Planet Hemp (15 de novembro). A banda My Chemical Romance se apresentará no local em fevereiro de 2026.

