Complexo do Allianz Parque receberá segunda edição de torneio esportivo em setembro

Com novidades e entrada gratuita, a competição será realizada pela primeira vez no espaço pertencente ao Palmeiras, em São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Allianz Parque será palco de um evento esportivo inusitado no dia 06 de setembro: a On SquadRace 2025. Trata-se de uma competição organizada pela marca suíça ‘On’ que une esporte, música e cultura. Com novidades em relação à edição de estreia, em 2024, a corrida de revezamento desta vez acontecerá no edifício-garagem do local pertencente ao Palmeiras. As equipes devem ser formadas por quatro atletas — sempre com dois homens e duas mulheres —, todos maiores de 18 anos. O formato prevê baterias eliminatórias em um circuito de 4×800 metros, com cada participante percorrendo 800 metros. As melhores marcas avançam de fase até a decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O time campeão garantirá uma bonificação financeira de R$ 10 mil, além da chance de representar o Brasil na etapa internacional em Miami. Este evento, por sua vez, acontecerá apenas em outubro. Experiência cultural e festa pós-prova Como dito, o evento amplia mescla proposta esportiva com atividades culturais. O público poderá acompanhar um line-up de DJs sob curadoria do coletivo Gop Tun — referência da cena eletrônica paulistana. A trilha sonora, aliás, se estenderá para uma festa aberta após a corrida. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos a partir de 25 de agosto nos canais oficiais da On Brasil e da Gop Tun. O diretor de marketing da empresa brasileira explicou ao portal Exame sobre a filosofia por trás da corrida. “Acreditamos no poder da comunidade e na união entre performance, cultura e pertencimento. O SquadRace não é só uma corrida: mas um movimento que transforma o ato de correr. Transforma em um ponto de encontro entre diferentes histórias, estilos de vida e expressões urbanas”.