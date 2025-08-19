Com ‘reforços’ do profissional, Flamengo divulga relacionados para o Mundial Sub-20

Com ‘reforços’ do profissional, Flamengo divulga relacionados para o Mundial Sub-20Rubro-Negro, que busca o bicampeonato, enfrenta o Barcelona, neste sábado (23), no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), para a decisão
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a decisão do Mundial de Clubes Sub-20. No Maracanã, o Rubro-Negro enfrentará o Barcelona no sábado (23), às 16h30 (de Brasília). O técnico Bruno Pivetti contará com reforços do time principal, como Matheus Gonçalves e Lorran.
Matheus Gonçalves esteve em campo e fez gol há 10 dias no 3 a 1 sobre o Maricá, pelo Campeonato Carioca Sub-20. Do outro lado, Lorran enfrentou o Cruzeiro no empate por 1 a 1 que resultou na eliminação rubro-negra nas quartas de final do Brasileiro da categoria, em 30 de julho.
No entanto, o atacante Wallace Yan segue nos profissionais. Ele, aliás, está em Porto Alegre, para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, quarta-feira (20), contra o Internacional. Além disso, o atacante, portanto, ficará à disposição na segunda-feira (25), contra o Vitória, pelo Brasileirão.
Relacionados do Flamengo
Goleiros: Eduardo Jung, Léo Nannetti e Lucas Furtado;
Zagueiros: Carbone, Da Mata, Iago e João Victor;
Laterais: Daniel Sales, Gusttavo e Wanderson;
Meio-campo: Fabiano, Guilherme, João Alves, Joshua, Kaio Nóbrega, Lorran, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves;
Atacantes: Douglas Telles, Felipe Teresa, Ryan Roberto, Pedro Leão e Shola.
A vaga na final do Mundial Sub-20
O Flamengo, afinal, garantiu vaga na final do Mundial Sub-20 após o bicampeonato da Libertadores. Na decisão do torneio continental, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 3. Agora, os Crias do Ninho vão em busca do segundo título do torneio global e, para isso, terão que triunfar diante do Barcelona, em 23 de agosto, às 16h30 (horário de Brasília).