Brasil se candidata a sediar o Mundial de Clubes de 2029

Brasil se candidata a sediar o Mundial de Clubes de 2029

Presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou a intenção ao presidente da Fifa e destacou a estrutura do país para receber o torneio
O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou nesta terça-feira (19) durante participação no programa ‘seleção sportv’ que o Brasil pretende se candidatar para sediar a próxima edição do Mundial de Clubes, prevista para 2029. O dirigente revelou que já comunicou pessoalmente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre a intenção do país de receber o torneio.

LEIA MAIS: Presidente da CBF barra produção de camisa vermelha da Seleção

“Já estou com a prancha embaixo do braço, quero surfar nessa onda (o sucesso dos brasileiros na Copa). Os times brasileiros representaram perfeitamente o que é o futebol brasileiro nesse mundial. Fiz questão de assistir um jogo de cada clube, não consegui assistir todos. Além disso, estava lá presente. Isso empolgou o Infantino (presidente da Fifa). Dessa forma, aproveitei esse bom momento do futebol brasileiro e fiz a minha deixa de presidente: o Brasil está se candidatando a ser a próxima sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029”, disse.

“O Brasil tem toda estrutura para receber um evento como aquele. Vai ser muito bom para o futebol brasileiro e para os clubes brasileiros se a gente conseguir a Copa do Mundo de Clubes aqui. Estou empenhadíssimo nesse assunto. Vai ser o último ano de mandato e quero deixar essa Copa aqui. Além disso, vai ser muito importante para o futebol nacional”, completou.

A primeira edição deste novo Mundial de Clubes aconteceu nos Estados Unidos, entre junho e julho deste ano, e vencida pelo Chelsea. Por fim, a próxima, prevista para 2029, ainda terá a sede definida pela Fifa.

