Botafogo faz nova proposta por Alix Vinícius, do Atlético-GO

O Botafogo segue na busca por um zagueiro, sua prioridade no mercado. Assim, ofereceu uma terceira proposta ao Atlético-GO para contratar o zagueiro Alix Vinícius, de 25 anos, visando reforçar o setor, que sofre com lesões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Dragão recusara as duas primeiras ofertas do Glorioso. Mas, segundo o jornalista Thiago Franklin, em publicação nesta terça-feira (19/8), o Mais Tradicional insistiu, oferecendo uma terceira proposta pelo defensor, titular absoluto do time goiano.

LEIA MAIS: Botafogo divulga relacionados para batalha contra a LDU

As duas primeiras, afinal, eram por empréstimo – sendo a segunda, com obrigação de compra ao fim da cedência. O Atlético recusou ambas. Agora, a oferta diz respeito a uma aquisição em definitivo, algo que se aproxima mais do desejo dos goianos. Segundo o “ge”, o Botafogo até se disponibilizou a ajudar o Dragão a achar um substituto do defensor.

Alix Vinícius é titular inconteste do Atlético-GO desde 2024. Em tal temporada, anotou cinco gols em 44 partidas. Atualmente, em 2025, possui 35 atuações, com dois gols marcados. O Dragão, no entanto, vem mal das pernas na Série B, já que surge apenas na 13ª posição, com 27 pontos. São cinco a mais que o Volta Redonda, primeiro time dentro do Z-4, e nove a menos que o Novorizontino, primeiro dentro do G-4.