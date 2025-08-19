Astro do Santa Cruz indica sonho de disputar o BBB: ‘Aposento agora’

Principal jogador do Tricolor Pernambucano aguarda apenas um convite para entrar no BBB e acredita ser apenas uma questão de tempo / Crédito: Jogada 10

O atacante Thiago Galhardo, que atualmente defende o Santa Cruz, participante da Série D, já pensa em colocar em prática projetos que não possuem qualquer ligação com sua carreira como atleta. Afinal, em entrevista ao canal “ESPN”, o atleta confessou que projeta participar do Big Brother Brasil. O jogador indicou que aguarda apenas um convite para concretizar esse desejo e considera que seja somente uma questão de tempo para ocorrer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A questão do BBB é real. Se vier um convite para 2026, aposentar agora, mexeria muito comigo”, ressaltou o atacante. O Santa Cruz acertou a contratação de Thiago Galhardo nesta temporada. Ele chegou como um reforço badalado pelas suas diversas passagens por grandes clubes do país como Botafogo, Internacional e Vasco. Antes do clube pernambucano, o atacante estava no Goiás, onde disputou a Série B da temporada passada. Neste ano, com o Tricolor Pernambucano, a meta é confirmar o acesso para a Segunda Divisão. No atual cenário, Thiago e o Santa Cruz se encontram nas oitavas de final do torneio. Outras equipes de expressão que o atacante defendeu no Brasil foram Bangu, onde foi revelado, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Ponte Preta, assim como uma experiência na Espanha, mais especificamente no Celta de Vigo.