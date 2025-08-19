‘Convocados’: Ronaldo Fenômeno e Neymar se apresentarão em evento em São Paulo

A dupla é esperada para abordar sobre o impacto e os resultados de projetos extracampo, com intuito de inspirar outros novos empreendedores / Crédito: Jogada 10

O Mercado Livre escalou uma dupla de peso para a sua grande vitrine de negócios: Ronaldo Fenômeno e Neymar Jr. A dupla marcará presença na 9ª edição do Mercado Livre Experience, marcada para os dias 24 e 25 de setembro, no Transamerica Expo, em São Paulo. Os ídolos do futebol nacional participarão do evento como protagonistas de um painel especial. Fenômeno e Ney se apresentarão no painel sobre empreendedorismo, marca pessoal e construção de trajetórias de sucesso. E a escolha não aconteceu por acaso. Isso porque ambos transformaram seus nomes em marcas globais, extrapolando o gramado e se consolidando também como empresários.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entendimento do diretor de desenvolvimento e experiência do Mercado Livre, Maurício Landi, a dupla cumprirá um papel importantíssimo no projeto: “Inspirar os empreendedores que constroem suas marcas e negócios”. Isso tudo, claro, voltado à plataforma da empresa. Participação de Neymar e Fenômeno A dupla demonstrou honra pelo reconhecimento extracampo e empolgação com o projeto. Ronaldo, por exemplo, destacou os valores que carrega desde a carreira de atleta. “No futebol, aprendi que só talento não basta; disciplina, resiliência e visão de futuro são fundamentais para sustentar e aprimorar o talento. Esses valores me acompanham também como empresário e guiam meus projetos fora de campo”, disse. Já o camisa 10 santista reforçou o impacto do evento. “Sempre acreditei que a dedicação e o foco que a gente aprende no esporte também valem para a vida e para os negócios. Uma honra participar ao lado do Ronaldo nesse evento tão importante”, e completou: