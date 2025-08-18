Vasco tem um ‘7 a 1’ para chamar de seu; entenda

Cruz-Maltino anota cinco gols em 16 minutos na etapa final em goleada contra o Santos, superando números da Alemanha contra o Brasil em 2014 / Crédito: Jogada 10

O Vasco fez história no último domingo (17/8) ao golear o Santos por 6 a 0 em pleno Morumbis, em jogo válido pelo Brasileirão. Por mais que o placar não seja o mesmo, o enredo da partida teve coincidências com outro placar histórico para o futebol brasileiro: o 7 a 1 da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão. Neymar, que desfalcara a Seleção por grave lesão sofrida nas quartas de final, não estava em campo na derrota para os futuros campeões do mundo. No entanto, participou dos 90 minutos contra o Cruz-Maltino, sofrendo o pior revés de sua carreira, algo que repercutiu mundo afora. Assim, com um segundo tempo avassalador, surgiram muitas comparações entre as goleadas do Vasco e da Alemanha.

LEIA MAIS: Imprensa europeia repercute choro e 'humilhação' de Neymar após goleada: 'Uma criança' Relembre! No jogo fatídico da Copa do Mundo, a elasticidade no placar veio logo no primeiro tempo. Aos 10′, Thomas Müller abriu a conta. 18 minutos mais tarde, o placar já constava em 5 a 0 para a Alemanha. Klose (22′), Kroos (23′ e 25′) e Khedira (28′) fizeram os gols que levaram o jogo para o intervalo basicamente resolvido. Dessa forma, foram quatro gols em seis minutos e 40 segundos, segundo a contagem oficial da transmissão da Fifa. Já na vitória do Vasco, a goleada veio apenas no segundo tempo. Mas também de maneira avassaladora. Afinal, o placar marcava 1 a 0 aos 6′ e 5 a 0 aos 16'56". Assim, foram quatro gols em dez minutos para o Gigante da Colina. A contagem poderia ser inferior, já que quatro destes dez minutos foram de paralisação para o VAR conferir pênalti para o Vasco. A diferença se dá por conta do sexto gol cruz-maltino – o quinto em sequência. A distância do segundo gol para o sexto foi de apenas 16 minutos. Comparando com a surra alemã, há "vantagem" do Vasco, já que os cinco gols sequenciais do time de Toni Kroos e companhia saiu em 18 minutos.