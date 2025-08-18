Torcedor do Corinthians é condenado a um ano de prisão por atirar cabeça de porco

Osni Fernando Luiz, torcedor do Corinthians, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto por ter atirado uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante o clássico contra o Palmeiras, em novembro de 2024. Conhecido como “Cicatriz”, de 36 anos, ele poderá recorrer da sentença em liberdade. O delito entrou como crime contra a paz no esporte, conforme decisão da Justiça de São Paulo, inicialmente noticiada pelo ‘Uol’.

Apesar de câmeras do estádio terem registrado uma pessoa com touca ninja arremessando o objeto do setor Sul, Osni negou ter sido o responsável. No entanto, admitiu à polícia ter comprado a cabeça de porco no Mercadão da Lapa por R$ 60 e ter colocado o item dentro de uma sacola para arremessá-lo no estádio. Segundo ele, a intenção era fomentar uma “rivalidade sadia” entre torcedores. O torcedor chegou a registrar toda a preparação do ato em sua conta no Instagram.