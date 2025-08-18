Retorno de narrador, ex-Globo, à TV causa nostalgia na internet

Comunicador fez a sua reestreia na TV pelo canal aberto Xsports, após completar um ano de sua saída da emissora da família Marinho / Crédito: Jogada 10

O emblemático narrador Milton Leite, ex-Globo, está de volta à televisão. Isso porque o comunicador fez a sua estreia no Xports, novo canal esportivo na TV aberta. Assim, em seu novo emprego, ele participou de duas transmissões esportivos no final de semana. No sábado, ele comandou a exibição da partida entre Bayern de Munique e Stuttgart, pela decisão da Supercopa da Alemanha. No dia seguinte, ele esteve em Espanyol e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com o período longe das câmeras, Milton Leite seguiu com prestígio entre os internautas e pela audiência da televisão. Em sua primeira narração pelo Xsports, o narrador recebeu alguns elogios.

"Um dos melhores de todos os tempos. Ficou parecendo efootball", frisou um fã do locutor. "A narração do Milton Leite é excelente. Seria um desperdício ele ficar de fora da TV", reforçou um segundo. "Bizarro que o SporTV escanteou o gênio Milton Leite por conta de uma política de inclusão", deduziu um terceiro.