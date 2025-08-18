Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro jogadores do Flamengo são convocados pela Seleção Uruguaia

Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinã estão na lista de Bielsa para as partidas contra Peru e Chile, que podem confirmar a Celeste na Copa
A Data Fifa se aproxima e o Flamengo já começa a ser notificado pelos jogadores que serão convocados para suas seleções. Quatro jogadores rubro-negros estão na lista de Marcelo Bielsa para os confrontos contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias. O treinador convocou Giorgian de Arrascaeta, Nico De la Cruz, Guillermo Varela e Matías Viña para as últimas partidas da Celeste na qualificatória.

Arrascaeta e Varela estiveram em campo na última Data FIFA, quando o Uruguai encarou o Paraguai e a Venezuela. As novidades ficam por De la Cruz e Viña, que estavam lesionados e retornam à Seleção. Bielsa não convocava o lateral desde a Copa América do ano passado. A Associação Uruguaia de Futebol ainda não divulgou a lista oficial, mas o jornalista Cahê Mota, do portal ge, teve acesso às informações.

O Uruguai ainda não está classificado para a Copa do Mundo, mas se encontra em uma situação muito confortável. Na quarta colocação, com 24 pontos, a Celeste precisa de apenas um empate para confirmar sua vaga no Mundial do ano que vem, ou garante a vaga caso a Venezuela não vença um dos seus jogos. No pior cenário possível, os comandados por Bielsa iriam disputar a Repescagem no começo do ano que vem.

Apesar da grande quantidade de jogadores, as convocações não devem atrapalhar a rotina do Flamengo. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, entre os dias 1º e 9 de setembro, o clube já está eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro não possui compromissos marcados durante ou próximo aos jogos das Eliminatórias.

Tags

Flamengo

