Quatro jogadores do Flamengo são convocados pela Seleção Uruguaia

Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinã estão na lista de Bielsa para as partidas contra Peru e Chile, que podem confirmar a Celeste na Copa / Crédito: Jogada 10

A Data Fifa se aproxima e o Flamengo já começa a ser notificado pelos jogadores que serão convocados para suas seleções. Quatro jogadores rubro-negros estão na lista de Marcelo Bielsa para os confrontos contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias. O treinador convocou Giorgian de Arrascaeta, Nico De la Cruz, Guillermo Varela e Matías Viña para as últimas partidas da Celeste na qualificatória. Arrascaeta e Varela estiveram em campo na última Data FIFA, quando o Uruguai encarou o Paraguai e a Venezuela. As novidades ficam por De la Cruz e Viña, que estavam lesionados e retornam à Seleção. Bielsa não convocava o lateral desde a Copa América do ano passado. A Associação Uruguaia de Futebol ainda não divulgou a lista oficial, mas o jornalista Cahê Mota, do portal ge, teve acesso às informações.