Pedro encerra jejum e entra em seleta lista de artilheiros do Flamengo

Atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Pedro, enfim, voltou a balançar as redes pelo Flamengo. No último domingo (17), o atacante marcou dois gols e ajudou ao time a vencer o Inter por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Com isso, ele entrou na seleta lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube. Além da marca histórica, Pedro, afinal, encerrou longo jejum com a camisa rubro-negra. A última vez que balançou as redes foi na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no jogo que marcou o retorno do jogador após a polêmica com o técnico Filipe Luís. Agora, ele soma 145 gols pelo rubro-negro.