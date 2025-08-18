Operário x Avaí: Onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado pelo Z4, Fantasma busca reabilitação contra Leão da Ilha, que mira o G4, em duelo com reencontro de técnico com ex-clube na Série B / Crédito: Jogada 10

A 22ª rodada da Série B se encerra com um confronto de opostos nesta terça-feira (19). O Operário recebe o Avaí no Estádio Germano Kruger, às 19h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta para se afastar da zona de rebaixamento e um visitante que sonha em se aproximar do G4. O duelo é marcado por um reencontro especial no banco de reservas. O técnico do Operário, o ex-meia Alex, já comandou o Avaí em sua curta carreira e agora enfrenta o antigo clube. Do outro lado, o experiente Jair Ventura busca mais um bom resultado para a equipe catarinense, que está em uma posição mais confortável na tabela e quer encostar nos primeiros colocados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O Disney+ transmite a partir das 19h30 (de Brasília). Como chega o Operário O Operário chega para a partida pressionado e precisando dar uma resposta à sua torcida. A equipe paranaense está na 14ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Além disso, o Fantasma vem de uma derrota por 2 a 0 para o Goiás na última rodada, o que aumenta a necessidade de uma vitória em casa para ganhar tranquilidade no campeonato. O técnico Alex tem uma lista de problemas para escalar o time. A ausência certa é a do lateral Gabriel Feliciano, que segue lesionado. Para piorar, o atacante Daniel Amorim está em transição física e é dúvida, enquanto Joseph e Vinicius Mingotti também podem ser desfalques, limitando as opções do treinador. Como chega o Avaí O Avaí chega a Ponta Grossa em um momento muito mais tranquilo e sonhando alto na competição. A equipe catarinense tem 32 pontos e sabe que uma vitória fora de casa pode deixá-la muito perto do G4. O time comandado por Jair Ventura aposta na boa fase para superar um adversário da parte de baixo da tabela e se firmar na briga pelo acesso.