Nuno Moreira supera Piton em quesito importante no Vasco

Nuno Moreira supera Piton em quesito importante no Vasco

Com incríveis cinco participações na goleada contra o Santos, português se destaca e já se aproxima de Vegetti
A partida de Nuno Moreira na goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos, no último domingo (17/8), foi impecável. Não à toa, o fera português recebeu nota DEZ aos olhos do Jogada10clique aqui para ler as atuações completas do Cruz-Maltino e do Peixe.

Jogando como um “falso 9”, como revelou o técnico Fernando Diniz em entrevista coletiva após a partida no Morumbis, o camisa 17 participou de nada menos do que cinco dos seis gols do Vasco. Apesar de não balançar as redes no confronto, ele foi decisivo com sua movimentação e passes, ultrapassando até mesmo Lucas Piton em quesito importante na temporada.

LEIA MAIS: Vasco tem um ‘7 a 1’ para chamar de seu; entenda

Afinal, antes de a bola rolar contra o Santos, o lateral-esquerdo tinha 14 participações em gols em 2025. Como marcou um e deu assistência para outro, chegou aos 16. Já Nuno, por sua vez, começou o jogo com 13, atrás do lateral e de Vegetti, líder no quesito com 24. Mas, com duas assistências e incríveis três pré-assistências, ele participou de cinco gols, subindo seu número para 18.

Até o momento, Nuno Moreira – contratado neste ano proveniente do Casa Pia (POR) – marcou cinco gols pelo Vasco. Além disso, já tem quatro assistências. E, demonstrando sua importância em todos os momentos do ataque, chegou às nove pré-assistências na temporada. Lucas Piton, com cinco, vem logo atrás.

Nuno dá show contra o Santos

Seu show particular começou logo no primeiro gol do Vasco, aos 17′ do primeiro tempo. Foi quando deu cruzamento perfeito para o próprio Piton chegar livre no segundo pau para cabecear e fazer 1 a 0. Na etapa final, Nuno acionou o lateral, que cruzou para David marcar um golaço, contabilizando a primeira pré-assistência do português no jogo.

Posteriormente, no terceiro gol, demonstrou não ser fominha ao passar a bola para Coutinho anotar o terceiro. No quarto gol, não houve participação direta, já que o tento foi de pênalti (convertido por Rayan). Pouco depois, no quinto, porém, ele voltou a participar, acionando David, que deixou Coutinho livre na cara do gol para fazer 5 a 0.

No gol que fechou a conta, Nuno deu lindo lançamento novamente para DVD. O camisa 7 tocou para o meio, Paulo Henrique fez o corta-luz, e Tchê Tchê, “imitando” Coutinho, cavou para cima de Brazão para anotar um golaço e fechar o caixão do Santos: 6 a 0 e história feita no Morumbis.

Lista de participações em gols do Vasco na temporada

Vegetti – 20 gols/2 assistências/0 pré-assistências = 24 participações em gols

Nuno Moreira – 5 gols/4 assistências/9 pré-assistências = 18 participações em gols

Lucas Piton – 1 gol/10 assistências/5 pré-assistências = 16 participações em gols

Coutinho – 8 gols/3 assistências/2 pré-assistências = 13 participações em gols

Rayan – 9 gols/1 assistência/2 pré-assistências = 12 participações em gols

