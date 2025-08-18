Novo hit? Flamengo divulga funk em homenagem ao elenco nas redes sociais

Novo hit? Flamengo divulga funk em homenagem ao elenco nas redes sociaisMúsica usada para o triunfo sobre o Inter faz menção a nomes consagrados e recém-chegados do elenco rubro-negro
Os perfis do Flamengo nas redes sociais amanheceram sob o embalo do novo hit da temporada, após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Internacional nesse domingo (17), no Beira-Rio. Isso porque o Rubro-Negro escolheu o funk ‘Olha meu bonde passando’, do DJ BR da Tijuca, como trilha sonora para compartilhar registros inéditos do triunfo desta 20ª rodada do Brasileirão.
A música segue o roteiro de hits anteriores e cita alguns dos principais nomes do elenco atual: Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Rossi são exemplos. Em paralelo, valoriza reforços que chegaram recentemente como Samuel Lino, Wallace Yan e Saúl. Filipe Luís, ídolo como jogador e em busca do mesmo como técnico, também recebeu moral do DJ.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O fenômeno, aliás, repete uma tradição já estabelecida. Desde o hit ‘Os Coringas do Flamengo’, lançado no emblemático ano de 2019 por MC Poze, diferentes funks passaram a representar o time nas redes sociais. Destacam-se entre eles músicas como ‘Tropa do Mengo Bolado’, ‘Ai, Pedro’ e ‘Só Pitbull do Flamengo’ figuram na lista.
@flamengo Olha meu bonde passando… Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags