Novo hit? Flamengo divulga funk em homenagem ao elenco nas redes sociais

Música usada para o triunfo sobre o Inter faz menção a nomes consagrados e recém-chegados do elenco rubro-negro

Os perfis do Flamengo nas redes sociais amanheceram sob o embalo do novo hit da temporada, após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Internacional nesse domingo (17), no Beira-Rio. Isso porque o Rubro-Negro escolheu o funk ‘Olha meu bonde passando’, do DJ BR da Tijuca, como trilha sonora para compartilhar registros inéditos do triunfo desta 20ª rodada do Brasileirão.

A música segue o roteiro de hits anteriores e cita alguns dos principais nomes do elenco atual: Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Rossi são exemplos. Em paralelo, valoriza reforços que chegaram recentemente como Samuel Lino, Wallace Yan e Saúl. Filipe Luís, ídolo como jogador e em busca do mesmo como técnico, também recebeu moral do DJ.