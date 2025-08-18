Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo hit? Flamengo divulga funk em homenagem ao elenco nas redes sociais

Música usada para o triunfo sobre o Inter faz menção a nomes consagrados e recém-chegados do elenco rubro-negro
Os perfis do Flamengo nas redes sociais amanheceram sob o embalo do novo hit da temporada, após a vitória convincente por 3 a 1 sobre o Internacional nesse domingo (17), no Beira-Rio. Isso porque o Rubro-Negro escolheu o funk ‘Olha meu bonde passando’, do DJ BR da Tijuca, como trilha sonora para compartilhar registros inéditos do triunfo desta 20ª rodada do Brasileirão.

A música segue o roteiro de hits anteriores e cita alguns dos principais nomes do elenco atual: Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e Rossi são exemplos. Em paralelo, valoriza reforços que chegaram recentemente como Samuel Lino, Wallace Yan e Saúl. Filipe Luís, ídolo como jogador e em busca do mesmo como técnico, também recebeu moral do DJ.

O fenômeno, aliás, repete uma tradição já estabelecida. Desde o hit ‘Os Coringas do Flamengo’, lançado no emblemático ano de 2019 por MC Poze, diferentes funks passaram a representar o time nas redes sociais. Destacam-se entre eles músicas como ‘Tropa do Mengo Bolado’, ‘Ai, Pedro’ e ‘Só Pitbull do Flamengo’ figuram na lista.

