Neymar e Brazão, do Santos, estão na pré-lista de Ancelotti

Neymar e Brazão, do Santos, estão na pré-lista de AncelottiDupla do Peixe integra grupo que pode ser convocado pelo treinador para as partidas da Seleção contra Chile e Bolívia
Gabriel Brazão e Neymar podem aparecer na próxima convocação da Seleção Brasileira. A dupla do Santos está presente na pré-lista do treinador Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, no começo do próximo mês. O treinador anuncia a lista definitiva na próxima segunda-feira (25).
O portal Ge divulgou a informação. Ancelotti esteve presente na partida do Santos contra o Juventude, no Morumbis, no último dia 04 de agosto. A ideia do italiano era acompanhar Neymar de perto, mas o goleiro se destacou na vitória do Peixe e também chamou a atenção do treinador.
Depois de passar mais de um ano machucado e lidar com novas lesões em seu retorno ao Santos, Neymar vive a expectativa de retornar à Seleção após quase dois anos. O craque atuou pelo Brasil pela última vez em outubro de 2023, na derrota para o Uruguai.
Já Brazão pode ser convocado pela segunda vez. Em outubro de 2018, quando estava no Cruzeiro, o goleiro ganhou uma oportunidade na lista de Tite para o amistoso contra Camarões e Uruguai. Naquela época, a comissão técnica da Seleção priorizava o nome jovens jogadores para a função de terceiro goleiro.
O Brasil já está classificada para a Copa do Mundo e encerra a participação nas Eliminatórias nesta Data Fifa. No dia 4 de setembro, a Seleção encara o Chile, no Maracanã, em sua provável última partida no país antes do Mundial. Depois, fecha a qualificatória contra a Bolívia, na altitude de El Alto.