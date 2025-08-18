Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neto menospreza peso de Neymar em situação do Santos: ‘Por que não resolveu?’

Em vídeo, apresentador debocha do camisa 10 santista após goleada por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro
Habitualmente sem papas na língua, Neto não amenizou nas palavras ao comentar o desempenho de Neymar na acachapante derrota por 6 a 0 para o Vasco, no último domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Para o apresentador do ‘Os Donos da Bola’, da TV Band, há uma disparidade significativa entre a imagem midiática do craque e o que ele tem entregado em campo pelo Santos.

A derrota serviu de combustível para fomentar críticas antigas de Neto à postura e liderança do astro em campo. Durante análise, sustentou o tom de deboche à irrelevância do desempenho do camisa 10 no Morumbis.

“Nossa, Neymar, você não é o craque? Por que você não resolveu o jogo no Morumbis? Não é você que chega com samba? Com caixa de som? Menos né. Que jogadorzinho você virou, hein”, declarou Neto.

