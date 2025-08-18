Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Mirassol x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Cesár Tavares narra este jogo em que o Cruzeiro busca, diante da sensação do Brasileiro, manter-se na vice-liderança da competição
Em confronto direto na parte de cima da tabela, Mirassol e Cruzeiro e se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o Leão Caipira busca entrar no G6. Contudo, terá que encarar a Raposa, que entrou na rodada como  vice-líder da competição e o segundo melhor visitante e espera  encerrar a rodada atrás apenas do Flamengo.

A Voz do Esporte fará a coberura desta partida. A Jornada esportiva começa a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estaré na narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte conta também com João Miguel Lotufo nos comentários e as reportagens de Christopher Henrique. Clique na arte acima a partir das 18h30 (de Brasília) e não  perca nada deste jogo.

