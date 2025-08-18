Mirassol x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Cesár Tavares narra este jogo em que o Cruzeiro busca, diante da sensação do Brasileiro, manter-se na vice-liderança da competição

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Mirassol e Cruzeiro e se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o Leão Caipira busca entrar no G6. Contudo, terá que encarar a Raposa, que entrou na rodada como vice-líder da competição e o segundo melhor visitante e espera encerrar a rodada atrás apenas do Flamengo.

A Voz do Esporte fará a coberura desta partida. A Jornada esportiva começa a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estaré na narração.