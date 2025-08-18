Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lukaku sofre lesão grave e pode desfalcar o Napoli até 2026

Lukaku sofre lesão grave e pode desfalcar o Napoli até 2026

Clube italiano avalia cirurgia para o atacante belga e corre contra o tempo para encontrar substituto no mercado
Más notícias para o Napoli. Romelu Lukaku se machucou no amistoso contra o Olympiacos e, nesta segunda-feira (18), o clube confirmou que a lesão é séria. O atacante belga sofreu um problema grave na coxa esquerda e, segundo a imprensa italiana, pode ficar afastado dos gramados por quatro a cinco meses.

Em nota oficial, o Napoli informou que Lukaku “já iniciou o processo de recuperação” e passará por “avaliação cirúrgica” nos próximos dias.

