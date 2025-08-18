Inter e Flamengo, pela Libertadores, é cenário difetente do que rolou no domingo

Para o Colunista do J10, Robero Assaf, jogo pelo Brasileirão entre os rivais, mascarou o que realmente ocorrerá nesta 4ª feira

Este papo de escalar reservas, em compromisso que vale três pontos, é de enlouquecer. É assaltar o torcedor que paga o ingresso, é oferecer o resultado ao adversário. Vejam vocês: o Alan Patrick não foi sequer relacionado. Quem quiser que entenda.

O Flamengo derrotou o time B do Internacional, no Beira Rio, com alguma facilidade, por 3 a 1 . Assim, mascarou o duelo da próxima quarta-feira, pela Libertadores, que terá cenário completamente diferente. Afinal, titulares colorados em campo, casa superlotada, necessidade de vitória, ambiente pesado. Pelo menos foi suficiente para manter a liderança do Brasileiro, que não é favor, é obrigação.

Como foi a vitória do Flamengo

O Internacional entrou disposto a marcar a saída do Flamengo, mas é fato que o time carioca fez 1 a 0 logo aos seis minutos, com Pedro, e o gaúcho perdeu o jeito, deixando o visitante dominar a partida. Aos 11, Pedro ampliou, e o anfitrião, confuso, não acertou mais nada. O Flamengo teve campo para liquidar, mas preferiu tocar a bola, desperdiçando a chance de enfiar mais gols. O problema é que havia um tempo inteiro para jogar, e o Internacional teria, obrigatoriamente, que tomar providências para mudar o panorama.

Curiosamente, Roger Machado não promoveu substituições, solicitando somente que a equipe mostrasse maior rigor na marcação no meio, o que fez o Flamengo recuar, apostando apenas em contra-ataques. No momento em que o Internacional forçava as jogadas ofensivas, e pretendia enfim modificar o time, o Rubro-Negro, que trocara Pedro por Plata, envolveu o adversário na entrada da área e ele, Plata, bateu à esquerda de Anthoni, para fazer 3 a 0.

Filipe Luis, que sempre mexe mal, e justifica pior ainda, passou a providenciar mudanças, sugerindo que o resultado estava garantido. Surgiram mais substituições, de ambos os lados, e a partida passou a se arrastar, porque o Internacional teria que operar um milagre, e o Flamengo pensava somente no apito final.

Mas o Flamengo, eventualmente, não consegue deixar de levar gol, e Borré fez o do Internacional nos acréscimos, suficiente para mostrar que mesmo sendo evidente a distância entre o titular rubro-negro e o reserva colorado, não é tão simples, como se possa imaginar, vencer o time gaúcho no Beira Rio.