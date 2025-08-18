Grêmio encara vitória sobre o Atlético como início de reação no Brasileirão

Triunfo como visitante dá novo alívio para o Grêmio, que alcança a 13ª posição e constrói uma vantagem de quatro pontos para o Z-4 / Crédito: Jogada 10

O resultado positivo sobre o Atlético trouxe uma sensação de alívio para o Grêmio após uma semana repleta de preocupações. Assim, além dos três pontos, que ajudam o Imortal a subir na tabela, dá um voto de confiança para o técnico Mano Menezes dar continuidade ao trabalho. A vitória também traz a esperança que a mudança de planejamento feita pela comissão técnica surta efeito. Isso porque o comandante promoveu uma mudança de postura. No caso, as valências sendo a intensidade, coragem e eficácia para converter as chances. Estas são as prioridades do Tricolor Gaúcho para a segunda metade do Campeonato Brasileiro.

Ao superar o Atlético, o Grêmio alcançou a 13ª posição, já que soma 23 pontos depois de 19 partidas. A rápida capacidade de reação do Imortal foi um cenário elogiável, com a retomada da desconfiança junto ao trabalho de Mano Menezes. Afinal, os gaúchos perderam para o Sport, lanterna do Brasileirão, na semana passada. Deste modo, houve alguns protestos e pedidos de demissão do profissional. Virada de chave no Grêmio Na ocasião, o vice Alexandre Rossato precisou se pronunciar como porta-voz da diretoria para respaldar o treinador. Assim, depois do triunfo sobre o Galo, Mano manteve o discurso, o aprimoramento será possível apenas com resultados positivos. "Continuo pensando a mesma coisa da semana passada. Precisamos evoluir como equipe, como trabalho. E só dá para fazer isso vencendo. O jogo de hoje traz essa coisa boa. De ver novamente algo que fizemos, e de que nos orgulhamos de fazer bem feito", argumentou o técnico.