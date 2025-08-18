Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flaco López está na pré-lista de convocados da seleção Argentina

Centroavante do Palmeiras vive boa fase em 2025 e pode somar sua primeira participação na seleção principal do seu país
Em ótima fase pelo Palmeiras, o centroavante Flaco López entrou na pré-lista de convocados da seleção Argentina para as próximas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele está, assim como Lionel Messi, entre outros 31 nomes escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni para os confrontos contra a Venezuela, no Monumental de Núñez, no dia 4 de setembro, e Equador, no Monumental de Guayaquil, no dia 9 do mesmo mês.

Caso seja chamado para a lista final, será a primeira vez do camisa 42 do Palmeiras na seleção principal. Flaco tem 15 gols e três assistências nesta temporada e vem se destacando, principalmente agora formando dupla de ataque com o também centroavante Vitor Roque.

